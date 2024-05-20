Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu
ORC Araştırma, Türkiye'nin en güvenilir siyasetçilerini vatandaşa sordu. İşte sonuçlar...
ORC Araştırma şirketi, siyasetçilere olan güven endeksini ölçtüğü bir anket gerçekleştirdi.
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2-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, “en güvendiğiniz siyasetçiler kimler?” sorusu yöneltildi.
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İlk sırayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.
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CHP lideri Özgür Özel üçüncü sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dördüncü sırada geldi.
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