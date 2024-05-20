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Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu

ORC Araştırma, Türkiye'nin en güvenilir siyasetçilerini vatandaşa sordu. İşte sonuçlar...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu - Resim: 1

ORC Araştırma şirketi, siyasetçilere olan güven endeksini ölçtüğü bir anket gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu - Resim: 2

2-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, “en güvendiğiniz siyasetçiler kimler?” sorusu yöneltildi.

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Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu - Resim: 3

İlk sırayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

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Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu - Resim: 4

CHP lideri Özgür Özel üçüncü sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dördüncü sırada geldi.

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