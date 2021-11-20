Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu

2021’de Türkiye’nin en güvenilir bulduğu ünlü isimler belli oldu. Ipsos araştırma şirketinin yaptığı araştırmaların sonucuna göre; Türkiye'nin En Güveniliri Ünlüleri adıyla yapılan ankette listenin başında sanatçı Haluk Levent yer aldı.