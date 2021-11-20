Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu
MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre; Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu.
2021’de Türkiye’nin en güvenilir bulduğu ünlü isimler belli oldu. Ipsos araştırma şirketinin yaptığı araştırmaların sonucuna göre; Türkiye'nin En Güveniliri Ünlüleri adıyla yapılan ankette listenin başında sanatçı Haluk Levent yer aldı.
1 / 21
İşte listedeki ilk 20 ünlü isim ve oranları...
2 / 21
1. Haluk Levent % 71.4
3 / 21
2. Müge Anlı % 62.9
4 / 21