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Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu

MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre; Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu.

2021’de Türkiye’nin en güvenilir bulduğu ünlü isimler belli oldu. Ipsos araştırma şirketinin yaptığı araştırmaların sonucuna göre; Türkiye'nin En Güveniliri Ünlüleri adıyla yapılan ankette listenin başında sanatçı Haluk Levent yer aldı. 

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İşte listedeki ilk 20 ünlü isim ve oranları...

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1. Haluk Levent % 71.4

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2. Müge Anlı % 62.9

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