Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
Manavgat’ın en güzel plajlarından bir tanesi olan Çamiçi’nde yıllar önce yapılan iskelenin hurda demirlerinin sökülmemiş olması da tehlike oluşturuyor
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Çamiçi Halk Plajı 2012 yılından bu yana kaderine terk edildi.
Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Belediyesine tahsisi yapılan, 1987 yılında Manavgat Belediyesi tarafından Dev-Yap Tur. Tic. A.Ş’ye 20 yıllığına kiraya verilen 20 dönüme yakın halk plajı, kira süresinin uzatılmaması nedeniyle adeta harabeye döndü. 4 yılı aşkın süredir tuvalet ve duşlarının sökülmesi nedeniyle denize giren az sayıda vatandaşın hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı plajın, geceleri alkol ve uyuşturucu kullanan, fuhuş yapan kişilerin uğrak yeri haline geldiği iddia edildi.