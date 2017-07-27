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  3. 27 Temmuz 2017 12:25

Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi

Manavgat’ın en güzel plajlarından bir tanesi olan Çamiçi’nde yıllar önce yapılan iskelenin hurda demirlerinin sökülmemiş olması da tehlike oluşturuyor

Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi

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Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Çamiçi Halk Plajı 2012 yılından bu yana kaderine terk edildi.

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Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi

Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Belediyesine tahsisi yapılan, 1987 yılında Manavgat Belediyesi tarafından Dev-Yap Tur. Tic. A.Ş’ye 20 yıllığına kiraya verilen 20 dönüme yakın halk plajı, kira süresinin uzatılmaması nedeniyle adeta harabeye döndü. 4 yılı aşkın süredir tuvalet ve duşlarının sökülmesi nedeniyle denize giren az sayıda vatandaşın hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı plajın, geceleri alkol ve uyuşturucu kullanan, fuhuş yapan kişilerin uğrak yeri haline geldiği iddia edildi.

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Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi

Manavgat’ın en güzel plajlarından bir tanesi olan, çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı tesis bulunan Çamiçi’nde yıllar önce yapılan iskelenin hurda demirlerinin sökülmemiş olması da denize girenler için tehlike oluşturuyor.

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