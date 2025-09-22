Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı

Türkiye 100 şirketlerinden 59'unun bakanlıkların ve kamunun sağladığı desteklerden faydalandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçların ortaya çıkması da bizleri mutlu ediyor. Öte taraftan burada bir husus daha öne çıkıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Dolayısıyla başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu konuyu devamlı takip ediyor ve başta siz olmak üzere ilgili yerlere aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımının dikkat çekici olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Listede 25 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu'nun yükselişi, burada da açık bir şekilde ortaya çıkmakta 100 şirketin 22'si İstanbul'dan, 78'i ise Anadolu'dan geliyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve lider ülke haline gelecek"

Girişimciliğin bu çağda kalkınmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye 100 şirketleri arasında TOBB ETÜ mezunlarımız vat aynı zamanda kadın girişimcilerimiz de var. Türk iş dünyası olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı da bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız. Zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci kesinlikle karamsar olamaz Hep umut ve heyecan içindedir. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de bunu başarabiliriz. Türkiye; dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve lider ülke haline gelecek."