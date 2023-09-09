Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor

İnşaatın bitmek üzere olduğunu ve destek beklediklerini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, “Burası kayalık bir semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken bu arazi de ibadet alanı olarak belirlendi. Buraya hem bir cami hem de Kuran kursu ve yurt olarak yapalım diye yola çıktık. Tabi bildiğiniz gibi Gümüşhane’de arsa sorunu çok. Her taraf kayalıklarla dolu, arsa olmadığı için bu kayalıkları kırarak yaptık. Buradan 10 bin metreküp taş çıkardık. Burada alanımız kısıtlı olduğundan ve zeminde yüksek olduğundan dolayı burayı 5 kat yaptık ve camimizin girişini yukarıdaki yoldan verdik ama alttan göründüğü zaman 5 kat olarak görünüyor. Binanın alt katı market olarak kullanılıyor, buranın kira geliri Kuran kursumuzun hizmetlerinde kullanılıyor. Üstündeki 3 kat kız Kuran kursu olarak hizmet veriyor. Yaşlılarımızın çıkabilmesi için asansör de var. Tabi burada gönül isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun ancak burada arsa sıkıntısı olması dolayısıyla böyle yaptık daha verimli kullanmak adına. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor bunları biz kabul ediyoruz. 6 katlı cami olur mu diyorlar ancak alttaki katların ne amaçla kullanıldığını bilmedikleri için üstteki kubbeye bakarak caminin 6 kat olduğunu zannediyorlar” dedi.