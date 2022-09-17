Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor

3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, “Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler. Tavanda ki desenler bıçakla oyularak el işçiliğiyle yapılmış. Dış görüntüsü kötü gözüküyor ama içini gören şaşırıyor. Bu eserin bozulmaması gerekiyor, böyle yapılar bir daha ele geçmez. Günümüzde ki yapılarda böyle işlemeler yok. Ben buraya sahip olan 3’üncü kuşağım. Burası dedemden, babamıza, ondanda bize kaldı” şeklinde konuştu.