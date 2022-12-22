Türkiye'nin en iyi köyü belli oldu! Cennetten bir köşe
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) en iyi köyleri seçti. Listede Türkiye'den bir köy yer aldı. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, dünyanın en iyi 32 turizm köyünden biri oldu.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine alınması sevinçle karşılandı.
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Milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
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Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
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Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor.
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