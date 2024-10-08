Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...
Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin cansız bedenini taşıyan minik tabut bir kaya gibi Türkiye'nin yüreğine oturdu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla'nın tabutu camiye getirildi. Minik Sıla'nın küçük bedeni küçük bir tabut ile taşındı.
Minik çocuğun küçük tabutu taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Sıla bebek öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi.
Teyze Aslı Tatar, 'Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum' dedi.
Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 2 yaşındaki Sıla'nın minik tabutu omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına alındı.