Türkiye'nin en ''mükemmel'' denizi Antalya'da

Havaların ısınmasıyla birlikte başta Ege ve Akdeniz sahilleri olmak üzere insanların yüzmek için bu tür alanlara akın ettiği bugünlerde, özellikle de Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunuyla birlikte Halk Sağlı Genel Müdürlüğü'nce tüm kıyılardaki plajlardan alınan numuneler neticesinde su kalitesi 'mükemmel', 'iyi', 'kötü', 'girilmesi yasak' olarak dört ayrı kategoriye ayrıldı. Bu kapsamda Antalya İl Yüzme Suyu Komisyonu, Antalya sahillerinde yaptığı su kalitesine ilişkin ölçümlerin sonuçlarını paylaştı. Komisyon, halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, sağlığa zarar veren bütün hastalıklarla ve zararlı etkenlerle ve risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla bu çalışmanın yapıldığını açıkladı.