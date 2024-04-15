Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını
Bursa'daki nostalji tutkunu bir girişimcinin bundan iki yıl önce açtığı nostaljik kafe, ziyaretçileri çocukluklarına götürüyor.
Bursa'da işletmecilik yapan Bayram Özdoğan, 2 yıl önce Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde ara sokakta bulunan bahçeli bir yer satın aldı. Nostalji tutkunu Özdoğan, satın aldığı işletmeyi, evinde bulunan, 90'lı yıllardan kalma eşyalarla dekore etti.
Özdoğan, ahşap oymalı vitrinin içine yerleştirilen tüplü televizyon, duvara asılan gaz lambası, sehpanın bir kenarına iliştirilen kahverengi cam şekerlikler, kadife koltukların üzerine serilen danteller, kurulan kuzine sobanın üzerine koyulan güğüm, kapının hemen yanına bırakılan el gırgırı ile alışılmışın dışında ama çok da tanıdık olan dekorasyonun son dokunuşunu çiçek motifli kalın perdelerle yaparak, açtığı kafeyi, çocukluk yıllarındaki evlere dönüştürdü.
Bayram Özdoğan, nostaljik eşyalarla ağırladığı misafirlerini, geçmişe yolculuğa çıkaran kafenin duvarları Neşet Ertaş ve Barış Manço gibi sanatçıların fotoğrafları, ‘Çiçek Abbas’, ‘Al Yazmalım’ gibi unutulmaz filmlerin afişleri, girişi ise merdaneli çamaşır makinesi ve yağ tenekeleriyle süslü.