Türkiye'nin en soğuk ilinde eğitime doğalgaz engeli: Öğrenciler soğukta kaldı

Konu ile alakalı herhangi bir şekilde kişileri de suçlamak istemediğini vurgulayan Vali Çiftçi, “Ama Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi üzerinde düşenini yaptığını ifade etmek isterim. Palen Doğalgaz ile görüştüğümüzde onlar daha çalışmaların 20-25 gün sürebileceğini ifade ettiler. Tabi şu anda kara kışın da ortasındayız. Değişik alternatifleri değerlendirdik. Yani şimdi 20-25 gün sonra gaz bağlanacak ama biz okulun ısıtmasını nasıl yapacağız? Bu arada eski kömürle ısıtılan kazan da sökülmüş durumda. Artık onu da bağlayamıyoruz tekrar. Çünkü doğalgaz bağlantısı yapılmış. Acaba taşıma doğalgaz versek de onunla okulu ısıtsak diye öyle bir çözüm arayışına gittik. Bunun da yapılması yine bir 15-20 günü buluyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman da çok mantıklı bir çözüm olmayacak. Zaten asıl bağlantı 20-25 gün içerisinde yapılabilecek. Geçici taşıma doğalgazı bağlamamız için de bir 15-20 gün gerekiyor. Çok mantıklı olmadığını düşündük, ondan vazgeçtik. Bu arada okulları da üç gün tatil ettik. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Bu valiliğimizin de bilgisi dahilinde. Şu anda hava sıcaklıkları oldukça düşük, eksi derecelerde seyrediyor. İşte UFO'larla falan da yeteri kadar ısıtma sağlayamayacağımızı düşündüğümüz için bir salgın hastalık riski oluşmasın, çocuklar okula geldiklerinde okulu yeteri kadar ısıtamazsak salgın hastalıklara da sebebiyet verebilir diye eğitime öğretime üç gün ara verdik” dedi.