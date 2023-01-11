Türkiye'nin en soğuk noktasında ilginç manzara
Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı güzellikleri arasında yer alan Ağrı'daki Balık Gölü, yüzeyi buzla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan 2 bin 241 rakımdaki göl, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
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Kuş, balık türleri ve iki adanın bulunduğu gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.
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Yaz aylarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul`dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.
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