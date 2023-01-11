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Türkiye'nin en soğuk noktasında ilginç manzara

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı güzellikleri arasında yer alan Ağrı'daki Balık Gölü, yüzeyi buzla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin en soğuk noktasında ilginç manzara - Resim: 1

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan 2 bin 241 rakımdaki göl, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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Türkiye'nin en soğuk noktasında ilginç manzara - Resim: 2

Kuş, balık türleri ve iki adanın bulunduğu gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.

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Türkiye'nin en soğuk noktasında ilginç manzara - Resim: 3

Yaz aylarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Türkiye'nin en soğuk noktasında ilginç manzara - Resim: 4

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul`dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.

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