Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi

Yaklaşık 3 aydır kışı yaşadıklarını fakat bugün Sibirya soğuklarını hissettiklerini söyleyen Ahmet Rıfat Vural, ’’Bugün hava çok soğuk. Yaklaşık 3 aydır kıştayız ama bugün Göle ilçesi eksi 29 dereceyi, Ardahan ise eksi 25 dereceyi görmüş durumda. Şu anda gerçekten donuyoruz’’ dedi.