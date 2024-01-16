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Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Kurtlar mahalleye indi...

Kaynak: AA, DHA, İHA
Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi - Resim: 1

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. 

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Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi - Resim: 2

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

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Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi - Resim: 3

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. 

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Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi - Resim: 4

Yaklaşık 3 aydır kışı yaşadıklarını fakat bugün Sibirya soğuklarını hissettiklerini söyleyen Ahmet Rıfat Vural, ’’Bugün hava çok soğuk. Yaklaşık 3 aydır kıştayız ama bugün Göle ilçesi eksi 29 dereceyi, Ardahan ise eksi 25 dereceyi görmüş durumda. Şu anda gerçekten donuyoruz’’ dedi.

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