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  3. 01 Ocak 2021 13:44

Türkiye'nin en soğuk yeri! Hava sıcaklığı eksi 25'i gördü

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 25'i gösterdi. Kentteki nehir ve göller buz tuttu.

Türkiye'nin en soğuk yeri! Hava sıcaklığı eksi 25'i gördü

Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Ardahan'ın Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken, kentte nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.

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Türkiye'nin en soğuk yeri! Hava sıcaklığı eksi 25'i gördü

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

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Türkiye'nin en soğuk yeri! Hava sıcaklığı eksi 25'i gördü

Soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

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Türkiye'nin en soğuk yeri! Hava sıcaklığı eksi 25'i gördü

Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

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