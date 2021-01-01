Türkiye'nin en soğuk yeri! Hava sıcaklığı eksi 25'i gördü
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 25'i gösterdi. Kentteki nehir ve göller buz tuttu.
Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Ardahan'ın Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken, kentte nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.
Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.