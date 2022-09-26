Türkiye'nin en ucuz domatesi burada yetişiyor

Türkiye’nin en ucuz domatesi Erzurum’da

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı gıda ürünlerinde indirim seferberliğine kendilerinin de Ilıca domatesiyle ortak olduğunu ve bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını hatırlatarak, "İşte bu çerçevede Ilıca Domatesimiz şu anda Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi olarak rafları süslüyor. Vatandaşlarımız da salkım domates fiyatlarına yönelik ufak bir araştırma yaparlarsa, Ilıca Domatesinin piyasanın en ucuzu olduğunu rahatlıkla görebilirler” diye konuştu.