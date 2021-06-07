Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak'ta balıklar ölüyor

Çok sayıda balığın telef olduğunu belirten Mert Varol, “Şu an Sivas Damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak’ın bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama baya bir kıyıda ölü balık var ve pis bir koku geliyor ırmaktan.