Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada

Olay, 21 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli olan Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini evinin önünde şarja taktı. Çevrede hırsızlık için gezinen S.D. (39) ise akülü tekerlekli sandalyeyi görünce çaldı.