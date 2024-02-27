Türkiye'nin en yalnız insanı bulundu: Bir tek köyün tabelası var bir de o...
54 yıl önceki depremin ardından yavaş yavaş terk edilen Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde iki yıldır sadece 87 yaşındaki İbrahim Elaslan ikamet ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında yer alan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyü, 1970 yılında Gediz'de yaşanan depremin ardından göç vermeye başladı.
Depremden sonra köy sakinlerinin bir kısmı 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyüne yapılan deprem evlerine yerleşirken bir kısmı da zamanla başka bölgelere göç etti. Eşi Naime Elaslan'ın 28 Ekim 2020 yılında vefat etmesi üzerine 4 çocuğu ve 11 torunu da başka yere taşınan 87 yaşındaki İbrahim Elastan köyde tek başına kaldı. Yaklaşık iki yıldır köyde bir başına ikamet eden Elastan, kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, köyün boş sokaklarında dolaşıp camiyi cemaatsiz bırakmadığını, bahçe işleriyle vakit geçirdiğini ve köyde tek yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Köyde son 10 yıldır kimsenin kalmadığını, eşinin de vefatıyla yalnız yaşamaya başladığını belirten Elaslan, "Pazara gittiğimde bana nereli olduğumu soruyorlar. Ben de Kalfalarlıyım, orayı ben temsil ediyorum, diyorum. Bana inanmıyorlar. Kalfalar'da kimse yok, tek başına yaşanılır mı, diye soruyorlar. Ben de tek başıma yaşamayı seviyorum cevabını veriyorum." ifadelerini kullandı.
Elaslan, bütün zorluklara rağmen yalnız olmaya alıştığını belirterek, "Yemeğimi kendim yapıyorum, çayımı demliyorum. Bazen de çocuklarımın getirdiği yemekleri yiyorum. Çocuklarım, beni yaşadıkları ilçeye götürmek istiyor ama ben burada mutluyum." diye konuştu. Köyün camisinin anahtarının kendisinde olduğunu ifade eden Elaslan, bazen de camiye giderek tek başına namaz kıldığını aktardı.