Türkiye'nin en yalnız insanı bulundu: Bir tek köyün tabelası var bir de o...

Depremden sonra köy sakinlerinin bir kısmı 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyüne yapılan deprem evlerine yerleşirken bir kısmı da zamanla başka bölgelere göç etti. Eşi Naime Elaslan'ın 28 Ekim 2020 yılında vefat etmesi üzerine 4 çocuğu ve 11 torunu da başka yere taşınan 87 yaşındaki İbrahim Elastan köyde tek başına kaldı. Yaklaşık iki yıldır köyde bir başına ikamet eden Elastan, kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, köyün boş sokaklarında dolaşıp camiyi cemaatsiz bırakmadığını, bahçe işleriyle vakit geçirdiğini ve köyde tek yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.