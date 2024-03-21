Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / İHA
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Balıkesir'de 'İskender Aga' olarak tanınan İskender Gündüz, son 50 yılını geçirdiği dağda hayatını kaybetti.
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Kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından cenazesi bulunan Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi.
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Şehirde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek, gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti.
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