Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı büyük güne hazır
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı açılışa hazır.
Yapımına 26 Şubat 2013 tarihinde o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılarak başlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.
275 METRELİK GÖVDE
Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan ve gövdesi 4 milyon metreküp beton dökülerek inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatına temsili son metreküp beton harcı önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak törenle dökülecek.
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
Türkiye'nin özkaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen ve gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olan Yusufeli Barajı'nda 4 milyon metreküp beton kullanıldı.