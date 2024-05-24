Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı

Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanının görüntülemeyi başaran Coşar, "Daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastladım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir." dedi.