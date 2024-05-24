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Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı

Van'ın en yüksek rakımlı ikinci dağı olan Erek Dağı'nda gezintiye çıkan bir vatandaş, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan Redde Engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı - Resim: 1
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Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı - Resim: 2

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van'ın ikinci yüksek dağı olan Erek Dağı'na gezmeye çıktı.

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Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı - Resim: 3

Coşar dağda gezerken, Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanını görüntüledi. 

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Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı - Resim: 4

Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanının görüntülemeyi başaran Coşar, "Daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastladım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir." dedi.

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