Türkiye'nin engel tanımayan mühimmatı NEB'de teslimatlar tamam!

Kırıkkale’de bulunan MKE Mühimmat Fabrikası’nda üretilen NEB; özellikle sığınak, mağara ve yer altı tesisleri gibi güçlendirilmiş betonarme hedefleri imha etmek amacıyla tasarlandı. 2,6 metre uzunluğa ve yaklaşık 900 kilogram ağırlığa sahip olan mühimmat, yüksek tahrip gücüyle öne çıkıyor. Ön kısmında beton delici öncü başlık, arka kısmında ise ana infilak başlığı bulunan NEB; ardışık (iki aşamalı/çift patlamalı) delici harp başlığı teknolojisine sahip. F-4E ve F-16 savaş uçaklarından atılabilen NEB, yüksek hızla dalışa geçip, hedefe hassas şekilde yöneliyor. Ön delici başlık, beton ve zırh gibi güçlendirilmiş engelleri aşarak mühimmatın hedef içine nüfuz etmesini sağlarken; hedef içine ulaşan ana harp başlığı ise infilak ederek maksimum imha etkisi oluşturuyor. MK-84 uçak bombalarına entegre edilebilen hassas ve lazer güdüm kitleriyle birlikte kullanılabilen NEB, düşük çarpma açılarında dahi yüksek delme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. (DHA)