Türkiye'nin engel tanımayan mühimmatı NEB'de teslimatlar tamam!
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., yer altındaki sığınak ve mağaraları imha etmek üzere geliştirilen Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarını tamamladı. Türk savunma sanayiinin ilk beton delici mühimmatı olan NEB, ardışık harp başlığı teknolojisiyle en zorlu hedefleri etkisiz hale getiriyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çok sayıda Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gerçekleştirdi. Kırıkkale’deki Mühimmat Fabrikası’nda üretilen yerli mühimmatlar, özellikle terörle mücadele ve stratejik operasyonlarda kritik rol oynuyor.
MKE'den yapılan açıklamaya göre; son bir hafta içerisinde MKE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muhtelif adet ve çapta mühimmat ile silah teslimatı gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na da çok sayıda NEB teslim edildi. Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen ilk beton delici bomba olan NEB, Mehmetçik'in sahadaki en etkili vurucu unsurlarından biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.
Kırıkkale’de bulunan MKE Mühimmat Fabrikası’nda üretilen NEB; özellikle sığınak, mağara ve yer altı tesisleri gibi güçlendirilmiş betonarme hedefleri imha etmek amacıyla tasarlandı. 2,6 metre uzunluğa ve yaklaşık 900 kilogram ağırlığa sahip olan mühimmat, yüksek tahrip gücüyle öne çıkıyor. Ön kısmında beton delici öncü başlık, arka kısmında ise ana infilak başlığı bulunan NEB; ardışık (iki aşamalı/çift patlamalı) delici harp başlığı teknolojisine sahip. F-4E ve F-16 savaş uçaklarından atılabilen NEB, yüksek hızla dalışa geçip, hedefe hassas şekilde yöneliyor. Ön delici başlık, beton ve zırh gibi güçlendirilmiş engelleri aşarak mühimmatın hedef içine nüfuz etmesini sağlarken; hedef içine ulaşan ana harp başlığı ise infilak ederek maksimum imha etkisi oluşturuyor. MK-84 uçak bombalarına entegre edilebilen hassas ve lazer güdüm kitleriyle birlikte kullanılabilen NEB, düşük çarpma açılarında dahi yüksek delme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. (DHA)