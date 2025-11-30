Türkiye'nin eşsiz manzaralarıyla tanınan sapsarı cennetleri de yok oldu

Edirne'deki kuraklığın özellikle kuzeydeki ilçelerde daha yoğun yaşandığını dile getiren Kırbiç, “Özellikle Edirne bölgemizde ciddi bir kuraklık yaşandı. Kuzey ilçelerimizde daha sertti bu kuraklık. Güney ilçelerimizde nispeten bu bölgeler kadar değildi ama tabii bu ülke üretiminde, bölge üretiminde de ciddi bir düşüş yaşadık. Bu yıl yaşanan kuraklık geçtiğimiz yıl da yaşanmıştı. Ancak iki yıl üst üste böyle ciddi bir kuraklık olunca çiftçimiz de haklı olarak kazancında düşme yaşandı ve risk oluştuğu için farklı alternatiflere, farklı ürün desenlerine yönelmek zorunda kaldı. Bu yıl çiftçimiz bugünlerde buğday ekiminin sonuna gelmiş bulunuyor. Buğday ekiminde bizim çiftçi tabiriyle anıza ekim dediğimiz oran tespitlerimize göre arttı. Çünkü buğday kışlık bir ürün olduğu için nispeten kış yağışlarından biraz faydalanıp yazın kurağına da çok kalmadığı için çiftçilerimizin de ayçiçeği ekiminden biraz uzaklaşma gibi bir eğilimi oldu" dedi.