Türkiye'nin eşsiz manzaralarıyla tanınan sapsarı cennetleri de yok oldu
Edirne'de aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar sonucu oluşan kuraklık nedeniyle son iki sezondur ayçiçeğinde verim kaybı yaşayan üretici, buğday ekimine yöneldi.
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliğiyle birlikte yaz aylarında aşırı sıcaklar etkisini gösterirken, yetersiz yağışlar kuraklığa neden oldu. Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Edirne'de üretici, kuraklık nedeniyle son iki yıl üründe verim kayıpları yaşadı. Kimi bölgelerde üreticiler düşük verimler nedeniyle tarlasını biçmedi.
Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Başkanı Şafak Kırbiç, üreticinin ayçiçeğini hasadı yaptığı tarlasını dinlendirmek yerine buğday ekimini tercih ettiğini belirterek, "Buğday ekiminde çiftçi tabiriyle anıza ekim dediğimiz oran tespitlerimize göre arttı. Çünkü buğday kışlık bir ürün olduğu için nispeten kış yağışlarından biraz faydalanıp yazın kurağına da çok kalmadığı için çiftçilerimizin de ayçiçeği ekiminden biraz uzaklaşma gibi bir eğilimi oldu" dedi.
Kırbiç, yaşanan verim kayıplarının üreticinin üretim desenini değiştirmesine neden olduğunu söyledi.
Edirne'deki kuraklığın özellikle kuzeydeki ilçelerde daha yoğun yaşandığını dile getiren Kırbiç, “Özellikle Edirne bölgemizde ciddi bir kuraklık yaşandı. Kuzey ilçelerimizde daha sertti bu kuraklık. Güney ilçelerimizde nispeten bu bölgeler kadar değildi ama tabii bu ülke üretiminde, bölge üretiminde de ciddi bir düşüş yaşadık. Bu yıl yaşanan kuraklık geçtiğimiz yıl da yaşanmıştı. Ancak iki yıl üst üste böyle ciddi bir kuraklık olunca çiftçimiz de haklı olarak kazancında düşme yaşandı ve risk oluştuğu için farklı alternatiflere, farklı ürün desenlerine yönelmek zorunda kaldı. Bu yıl çiftçimiz bugünlerde buğday ekiminin sonuna gelmiş bulunuyor. Buğday ekiminde bizim çiftçi tabiriyle anıza ekim dediğimiz oran tespitlerimize göre arttı. Çünkü buğday kışlık bir ürün olduğu için nispeten kış yağışlarından biraz faydalanıp yazın kurağına da çok kalmadığı için çiftçilerimizin de ayçiçeği ekiminden biraz uzaklaşma gibi bir eğilimi oldu" dedi.