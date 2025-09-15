Türkiye'nin film senaryolarını aratmayan 63 yıllık miras davası sonuçlandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Hücetti Mahallesi'nde 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisinin Maliye Hazinesi lehine tespitinin ardından Kikizade ailesinin başvurusu ile tespitin iptali için 25 Ocak 1962'de Diyarbakır Kadastro Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava süresince çok sayıda hakim, savcı ve bilirkişi değişirken; defalarca keşif yapıldı. Nesiller boyunca süren miras paylaşım süreci, aile üyeleri arasında zaman zaman anlaşmazlıklara da yol açtı. Dava açıldığında hayatta olan bazı mirasçılar hayatını kaybederken, bazı torunlar ve torun çocukları da davanın tarafı haline geldi. Geçen sürede aile dışından 2 kişi ise arazi üzerinde hak talep etti.