''Türkiye'nin geleceği'' anketinden kahreden sonuçlar

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Eğitim-Sen Yükseköğretim Temsilcisi Sinan Muşlu, “Türkiye de eğitim sisteminin sınava odaklı olması, eğitime ve öğretmeden çok sınavlara hazırlama gibi bir dönüşüm geçirmesi en önemli sorunlardan biri. Yeteneği keşfedememiş, heyecanını arzusunu yitirmiş gençler tamamen ekonomik gelir odaklı, kapitalizmin yarattığı algıyla itibarı yüksek kariyer arayışına giriyor. Bu durum sürekli yeni arayışların ve zikzakların ortaya çıkmasına yol açıyor” dedi.