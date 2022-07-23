''Türkiye'nin geleceği'' anketinden kahreden sonuçlar
Türkiye'de üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırma, üniversiteden mezun olan kişilerin yüzde 38’i kendi alanları dışında bir kariyer hedeflediklerini gösterdi.
Uluslararası eğitim platformu Laba Turkey ve NielsenIQ araştırma şirketinin ortak olarak yürütüğü araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, üniversite eğitiminin yaşamın her alanında olumlu etkisi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72. Ancak, lisans eğitiminin daha kolay iş bulmaya yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 62’ye geriliyor.
Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre herhangi bir üniversite bitirenlerin yüzde 38’i ise mezun olduğu alan dışında kariyerlerine devam ediyor.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Eğitim-Sen Yükseköğretim Temsilcisi Sinan Muşlu, “Türkiye de eğitim sisteminin sınava odaklı olması, eğitime ve öğretmeden çok sınavlara hazırlama gibi bir dönüşüm geçirmesi en önemli sorunlardan biri. Yeteneği keşfedememiş, heyecanını arzusunu yitirmiş gençler tamamen ekonomik gelir odaklı, kapitalizmin yarattığı algıyla itibarı yüksek kariyer arayışına giriyor. Bu durum sürekli yeni arayışların ve zikzakların ortaya çıkmasına yol açıyor” dedi.