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  4. Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı

Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde 2016 yılında başlatılıp 1 yıl süren kazı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O ev rekor bir ücretle satışa çıkarıldı.

Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı - Resim: 1

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ olarak bilinen konut satışa çıkarıldı.

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Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı - Resim: 2

Türkiye'de bir dönem çok konuşulan evi, Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak.

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Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı - Resim: 3

2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, Türkiye'de o dönem çok konuşuldu. 

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Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı - Resim: 4

Üzerinden yıllar geçti ancak ev gündemden hiç düşmedi.

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