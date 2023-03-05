Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı
Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde 2016 yılında başlatılıp 1 yıl süren kazı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O ev rekor bir ücretle satışa çıkarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ olarak bilinen konut satışa çıkarıldı.
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Türkiye'de bir dönem çok konuşulan evi, Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak.
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2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, Türkiye'de o dönem çok konuşuldu.
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Üzerinden yıllar geçti ancak ev gündemden hiç düşmedi.
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