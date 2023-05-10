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  4. Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor

Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor

Tokat'ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan tek mezar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor - Resim: 1

Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı, cami yakınlarına defnedildi. Yaklaşık 30 yıl önce belediye başkanlığı tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı. 

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Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor - Resim: 2

İHA'nın haberine göre yapılan genişletme çalışmalarında mezar, korumak maksadıyla kavşak içerisinde bırakıldı. 

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Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor - Resim: 3

Niksar-Ünye Karayolu üzerinde kalan mezarlık, dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alınırken, mahalle sakinleri tarafından rivayetleriyle biliniyor.

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Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor - Resim: 4

Mahalle sakinleri arasında kepçenin mezarı kaldıramadığı rivayeti dilden dile dolaşırken, 4 yolun birbirine bağlandığı noktada bulunan mezar görenleri şaşırtıyor.

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