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  3. 22 Haziran 2019 12:30

Türkiye'nin gizli cenneti görüntülendi

Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin gizli cenneti görüntülendi

Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor.

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Türkiye'nin gizli cenneti görüntülendi

Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor.

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Türkiye'nin gizli cenneti görüntülendi

Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyor. Görsel bir şölen sunan şelale, yerli ve yabancı turistlerce keşfedilmeyi bekliyor.

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Türkiye'nin gizli cenneti görüntülendi

Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

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