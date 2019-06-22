Türkiye'nin gizli cenneti görüntülendi
Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor.
Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor.
Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor.
Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyor. Görsel bir şölen sunan şelale, yerli ve yabancı turistlerce keşfedilmeyi bekliyor.