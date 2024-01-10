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Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı - Resim: 1

Bitlis’te geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

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Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı - Resim: 2

Önemli kış turizmi destinasyonlarından olan Bitlis ve ilçeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

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Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı - Resim: 3

Özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturan Güzeldere Vadisindeki menderesler, şimdilerde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. G

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Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı - Resim: 4

üzeldere Menderesleri, kış aylarında karlı dağlar arasında dümdüz ovanın içinde kıvrılıp uzayarak muhteşem manzara oluşturuyor.

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