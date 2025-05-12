Türkiye'nin gizli cenneti olan bu göl sportif olta balıkçılığına açıldı
Afyonkarahisar ile birlikte bölgesinin ‘Nilüfer Cenneti’ olarak bilinen Karakuyu Gölü'nde sportif olta balıkçılığı serbest hale gelirken, gölün bu sayede daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Dinar ilçesi Karakuyu ve Eldere köyü sınırları içinde bulunan ve bin 840 hektar alana sahip olan göl 1994 yılında koruma sahası ilan edilmişti.
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Göl özellikle kuşların göç yolları üzerinde bulunduğundan göç dönemlerinde balıkçıl, söğüt, leylek gibi kuşlar burada konaklamaktadır.
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Bölgede uzmanlar tarafından 173 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
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Yılın belli dönemlerinden nilüfer çiçekleri ile göl eşsiz bir manzara oluştururken, kayıkla yapılan turlarda göl doğaseverlerin bir numaralı tercihi konumunda bulunuyor.
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