Türkiye'nin gizli cennetiydi, cehenneme döndü! Son hali korkunç!

Bölgedeki suyun toplanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Bu dönemde canlılar, yavrularını yuvadan büyütüp ayırdılar. Ve şu anda yavrular beslenmeye başlıyorlar ki, yoğun olarak göçe hazırlansınlar. Eğer bu suları kaybedecek olursak; kuşların büyük bir çoğunluğu göçe başlamadan telef olma durumuyla karşı karşıya. Tabiat bizi uyarıyor. Ciddi biçimde kuraklık var. Ciddi biçimde aşırı sıcaklar var. Bundan dolayı buharlaşma da yüksek. Ve insanlar nasıl zorlanıyorsa hayvanlar da tabiattaki pek çok tür aynı biçimde zorlanıyor. Kuşların zorlandığını biliyoruz. Fakat su için de bulunan eklem bacaklılar, yumuşakçalar, balıklar, diğer böcek türlerinde de ciddi bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Çünkü dar bir alanda yoğun olarak bulundukları zaman, bunların bir kısmı ortadan kalkacak. Ve önümüzdeki yıllarda belki bu türleri göremeyebiliriz. Bu nedenle tüm toplum kesimlerinin kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın desteğiyle, el birliğiyle tedbir almamız lazım. Tedbirlerden ilki, suyu kirletmemektir. Bizim mutlaka suyun kirletmeme yönünden sanayi atıklarını, tarımsal atıkları ve evsel atıkları bu sulara göndermememiz gerekiyor" diye konuştu.(DHA)