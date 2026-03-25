Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi!
Baykar tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, başarılı bir eğitim uçuşu daha gerçekleştirdi.
Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen son eğitim uçuşunda, insansız savaş uçağının manevra kabiliyetleri ve sistem entegrasyonları bir kez daha test edildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada KIZILELMA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceği tarihi 2026 yılının ilk çeyreği olarak duyurmuştu. Bu hedef doğrultusunda test faaliyetleri gece-gündüz demeden aralıksız sürdürülüyor.
KIZILELMA, sadece bir insansız hava aracı değil, düşük radar kesit alanı (hayalet uçak özelliği) ve agresif manevra kabiliyeti ile geleceğin hava savaşlarını şekillendirecek bir platform olarak görülüyor.