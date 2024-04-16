  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu

Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu

BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülecek olan test süreci başladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu - Resim: 1
1 / 9
Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu - Resim: 2

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. 

2 / 9
Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu - Resim: 3

Yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. 

3 / 9
Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu - Resim: 4

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. 

4 / 9