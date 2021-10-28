Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK'ün pilotundan dikkat çeken sözler
Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK, gökyüzünde 10 yılı geride bırakırken, SOLOTÜRK pilotları ise merak edilenleri anlattı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılında Türk milletine armağanı olan SOLOTÜRK`ün ilk gösterisinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Konya 3. Ana Jet Üs 132. Filo Komutanlığında faaliyetlerini sürdüren ekipte, 2 pilotun yanında 1 basın ve halkla ilişkiler subayı ve 9 uçak bakım personeli de bulunuyor.
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SOLOTÜRK`ün basın ve halkla ilişkiler subayı olan Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer de gösteri sırasında izleyenlere heyecanla yapılan manevraları anlatıyor.
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SOLOTÜRK`ü diğer gösteri uçaklarından ayıran ise savaş kabiliyeti değişmemiş bir F-16 olması. SOLOTÜRK`ü, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki diğer F-16'lardan tek farkı kendine has motifleri ve üzerindeki ay yıldız işlemesi.
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