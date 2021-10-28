Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK'ün pilotundan dikkat çeken sözler

SOLOTÜRK`ü diğer gösteri uçaklarından ayıran ise savaş kabiliyeti değişmemiş bir F-16 olması. SOLOTÜRK`ü, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki diğer F-16'lardan tek farkı kendine has motifleri ve üzerindeki ay yıldız işlemesi.