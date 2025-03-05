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  4. Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu!

Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareket eden hareketli hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu - Resim: 1

F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu.

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Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu - Resim: 2

Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE’nin ANS/KKS/LAB bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.

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Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu - Resim: 3

ASELSAN’ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir yetkinliği kazandırmış oldu.

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Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu - Resim: 4

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak başarısı, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artıran önemli bir adım oldu.

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