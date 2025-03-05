Türkiye'nin gururu GÖZDE, hareketli hedefi 12'den vurdu
ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareket eden hareketli hedefi tam isabetle vurdu.
Kaynak: DHA
F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu.
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Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE’nin ANS/KKS/LAB bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.
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ASELSAN’ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir yetkinliği kazandırmış oldu.
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ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak başarısı, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artıran önemli bir adım oldu.
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