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Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı Hürjet'in yeni test uçuşu kamerada...

Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde - Resim: 1
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Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde - Resim: 2

Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in test uçuşları sürüyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, HÜRJET'in test uçuşlarından yeni görüntüler paylaştı.

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Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde - Resim: 3

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın 6,3 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.

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Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde - Resim: 4

Görüntülerde, test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran'ın kokpitinde yer aldığı HÜRJET'in yüksek performanslı manevralar yaptığı anlara yer verildi.

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