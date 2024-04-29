Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı Hürjet'in yeni test uçuşu kamerada...
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Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in test uçuşları sürüyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, HÜRJET'in test uçuşlarından yeni görüntüler paylaştı.
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TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın 6,3 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.
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Görüntülerde, test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran'ın kokpitinde yer aldığı HÜRJET'in yüksek performanslı manevralar yaptığı anlara yer verildi.
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