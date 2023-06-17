Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza attı.