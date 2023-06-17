Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti
Baykar tarafından geliştirilen ve 2024'te seri üretimine başlanacak olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA bir testi daha geçti
Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.
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15 Haziran Perşembe Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar KIZILELMA, 31.000 feet irtifanın üstünde gerçekleştirilen testte önemli bir aşamayı daha tamamladı.
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Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza attı.
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İstanbul semalarında nefes kesen insansız savaş uçağı KIZILELMA ile taarruzi insansız hava aracı AKINCI aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.
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