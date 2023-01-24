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  4. Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı

Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı

Baykar’ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - Resim: 1

Bayraktar KIZILELMA’nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. 

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Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - Resim: 2

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı bu çerçevede Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde ikinci uçuşunu yaptı. 

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Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - Resim: 3

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen ikinci uçuş sırasında, Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.

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Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - Resim: 4

Uçuş ile ilgili konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar,” İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA Sistem Tanımlama Uçuşu’nu başarıyla tamamladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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