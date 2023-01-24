Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı
Baykar’ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.
Bayraktar KIZILELMA’nın gökyüzündeki testleri devam ediyor.
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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı bu çerçevede Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde ikinci uçuşunu yaptı.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen ikinci uçuş sırasında, Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.
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Uçuş ile ilgili konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar,” İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA Sistem Tanımlama Uçuşu’nu başarıyla tamamladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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