Türkiye'nin haritasını değiştiren kuraklık sonrası dikkat çeken adım
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve su tuttuğunda göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü'ndeki kuraklık sonrası gölün başka su kaynakları ile beslenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sivas'ın Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü.
Bu yıl yağışların fazlalığıyla bahar aylarında tekrar doluluğa ulaşan göldeki sevindiren manzara kısa sürede tersine döndü.
Baharda normale dönen göldeki su seviyesi, sıcakların etkisi ve su kaynaklarının azalmasıyla yeniden çekilmeye başladı.
