Türkiye'nin hayalet köyünü Youtuber'lar bastı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sadece 8 kişinin yaşadığı Lübbey Köyü, Youtuber'ların uğrak yeri oldu. Rivayete göre yıllara önce köye cinler musallat oldu. Bu nedenle köyün boşaltıldığı söyleniyor. Köy sakinleri ise ''Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor'' diyor.
İzmir Ödemiş’te sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8’e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, Youtuber’ların da uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde gençlerin köye gelerek “paranormal” videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, “Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor” dedi.
PARANORMAL OLAYLARIN YAŞANDIĞI İDDİASI
Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edilirken, Lübbey sakinleri köylerinin turizme kazandırılmasını istiyor. Ancak Lübbey sakinlerinin şu sıralar en büyük sorunu, köye gelen Youtuber’ların Lübbey’i lanse ediş şekli. Özellikle gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber’lar, Lübbey’de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor.
Ödemişli Mimar, Prof. Dr. Ülkü Altınoluk, Ödemiş’in Lübbey (Lütbey) Yaylası’ndaki tarihi köyün, tamamen yıkılmadan ele anılması ve geleceğe aktarılması gerektiğini söyledi.
Lübbey köyünün hem doğal hem de tarihsel-arkeolojik değer olarak üzerinde çalışılması, araştırılması ve değerlendirilmesi gereken önemli bir miras olduğunu belirten Altınoluk tarihi köyle ilgili şunları söyledi: