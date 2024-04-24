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Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu

Erzurum'da su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıllık doğa harikası Narman Peri Bacaları ya da yöre halkının ifadesiyle Kırmızı Periler Diyarı, saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu - Resim: 1
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Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu - Resim: 2

Görenlerin ilk bakışta Kapadokya sandığı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları artık doğaseverlerin ve gezginlerin uğrak duraklarından birisi oldu. 

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Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu - Resim: 3

Narman Peri Bacaları, uzun zaman önce (2,5-3 milyon yıl) rüzgar ve erozyonun yumuşak volkanik kayaçları aşındırmasıyla oluştu ve şekillendi. Topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu kırmızı rengi aldı. 

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Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu - Resim: 4

Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülüyor. Erzurum’un ekoturizminin önemli destinasyonlarından biri olan kanyonda yaz aylarında; çadır kampları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto safari gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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