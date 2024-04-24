Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu

Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülüyor. Erzurum’un ekoturizminin önemli destinasyonlarından biri olan kanyonda yaz aylarında; çadır kampları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto safari gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.