Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor
İstanbul'da bulunan ve 1988 yılında kapılarını açarak Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria, uzun süredir kapalı dükkanlarıyla ıssız ve ürkütücü manzaraya büründü.
Kaynak: İHA
1988 yılında Türkiye’nin ilk AVM’si olarak hizmete açılan Galleria, hayalet yapıya dönmüş durumda.
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Avm’deki birkaç mağaza dışında bütün mağazaların ve dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu dikkat çekti. Yapıdaki ıssızlığı en iyi olarak az sayıda kişinin adımlarının yankılanması anlatıyor.
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AVM’nin bir zamanlar kalabalık ve hareketli atmosferinin yerini, şu sıralar yalnızca sessizlik ve boşluk almış durumda. Açıldığı yıllarda Türkiye'nin birçok ünlü markası, Galleria AVM ile şubeleşmesini artırmaya başlamıştı. AVM günümüzde ıssız koridorlar ve kapalı dükkanlarıyla dikkat çekti.
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Eskiden kalabalık ve hareketli olan AVM, şimdi boş duvarlar ve çalışmayan yürüyen merdivenlerle dolu bir hayalet kasabayı andırıyor.
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