Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor

AVM’nin bir zamanlar kalabalık ve hareketli atmosferinin yerini, şu sıralar yalnızca sessizlik ve boşluk almış durumda. Açıldığı yıllarda Türkiye'nin birçok ünlü markası, Galleria AVM ile şubeleşmesini artırmaya başlamıştı. AVM günümüzde ıssız koridorlar ve kapalı dükkanlarıyla dikkat çekti.