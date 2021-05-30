Türkiye'nin ilk dijital insanı: Aypera'ya yoğun ilgi

IŞIL IŞIL PARÇASI YAYIMLANDI

Ardından dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu geldi ve dijital karakterler, gerçek ile sanalı birbirinden ayırt etmenin zorlaştığı, hızla dijitalleşen hayatlarımıza ortak oldu. Artık Türkiye orijinli bir dijital karakterimiz dahi var. Adı: Aypera. Henüz 21 yaşında. “Işıl Işıl” adlı bir şarkısı var.