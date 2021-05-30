Türkiye'nin ilk dijital insanı: Aypera'ya yoğun ilgi
Son dönemde özellikle dünyanın farklı ülkelerinde farklı kampanyalarda ve iş birliklerinde daha sık görmeye başladığımız dijital insanların Türkiye'de ilki olan Aypera, birçok projede bizleri selamlayacak.
Dünyanın ilk ‘dijital influencer’ı Lil Miquela’yla tanışmamız bundan beş yıl önceydi. O günden bu yana, Hollywood yıldızlarıyla çalıştı. Kast ajansıyla sözleşme imzaladı, önde gelen markalarla çalıştı, dünya çapında bir sosyal medya fenomenine dönüşmeyi başardı.
Ceyda Ulukaya'nın haberinde yer verdiği Aypera, bu hafta düzenlenecek Contemporary Istanbul’un Plugin bölümünde yer alacak. Türkiye’nin ilk dijital insanı Aypera, kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Türkiye'nin ilk dijital Influencer'ı Aypera, farklı projelerle karşımıza çıkacak.
IŞIL IŞIL PARÇASI YAYIMLANDI
Ardından dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu geldi ve dijital karakterler, gerçek ile sanalı birbirinden ayırt etmenin zorlaştığı, hızla dijitalleşen hayatlarımıza ortak oldu. Artık Türkiye orijinli bir dijital karakterimiz dahi var. Adı: Aypera. Henüz 21 yaşında. “Işıl Işıl” adlı bir şarkısı var.
Aypera'yı takip edenlerin büyük bir kısmı onu gerçek zannediyor. Bazılarıyla onun dijital olduğunu biliyor ve gerçekten seviyor. Peki Aypera nasıl oluşturuldu ve devamında başka dijital Influencer ortaya çıkar mı?
21 YAŞINDA AMA 2020 YILIDA ÜRETİLDİ
Aypera hafta Contemporary İstanbul’da, dijital sanat ve yeni medya sanatının ele alındığı Plugin bölümünde video röportajlarıyla yer alacak. Aypera 2020 yılında oluşturulan dijital bir insan. 21 yaşında ve bir iletişim girişimi.