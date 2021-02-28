Türkiye’nin ilk milli bomba atarlı dronu Songar
Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi 'Songar' geliştirilerek bomba atara dönüştürüldü. Savunma sanayi şirketi Asisguard tarafından özgün şekilde geliştirilen 'Songar', Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine ilk yerli ve milli silahlı dron olarak girdi.
İlk yerli ve milli silahlı dron sistemi olarak tanınan Songar'a, önemli bir güç katan bomba atar sistemi, Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesinde yerli silah üretimi yapan Akdaş Silah Sanayi geliştirdi.
Songar’ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ilk otomatik makineli tüfekten sonra 'bomba atar' özelliği de eklenen Songar'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ettiklerini belirtti. Çakmak, ''Askeri teknolojik sistem 'Songar' silahlı dron sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip. Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş üç kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor.
Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu dron sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor” dedi.