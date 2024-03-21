Türkiye’nin ilk yerli askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi
TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru TEI-TF6000 başarıyla ateşlendi.
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Tasarım çalışmalarına Kasım 2020 tarihinde başlanan TEI-TF6000 motorunun tedarik, parça, modül üretimi ve montaj sürecinin sonucunda ortaya çıkan birinci prototipi, 27 Şubat’ta başarıyla ateşlendi. Bu çerçevede TEI Eskişehir tesislerinde TEI-TF6000 motorunun tamamlanmış hali ilk kez tanıtıldı.
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Türk havacılık tarihi için önemli bir dönüm noktası olan ateşleme, havacılık motorları alanında kritik bir eşiğin aşıldığını ve TEI’nin havacılık motorlarında dünya süper ligine çıktığının somut bir göstergesi oldu.
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Proje çerçevesinde Türkiye’de ilk kez turbofan motorları ile ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz ve art yakıcı tasarımı yapıldı.
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