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Türkiye’nin ilk yerli askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru TEI-TF6000 başarıyla ateşlendi.

Türkiye’nin ilk yerli askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi - Resim: 1
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Türkiye’nin ilk yerli askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi - Resim: 2

 Tasarım çalışmalarına Kasım 2020 tarihinde başlanan TEI-TF6000 motorunun tedarik, parça, modül üretimi ve montaj sürecinin sonucunda ortaya çıkan birinci prototipi, 27 Şubat’ta başarıyla ateşlendi. Bu çerçevede TEI Eskişehir tesislerinde TEI-TF6000 motorunun tamamlanmış hali ilk kez tanıtıldı.

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Türkiye’nin ilk yerli askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi - Resim: 3

Türk havacılık tarihi için önemli bir dönüm noktası olan ateşleme, havacılık motorları alanında kritik bir eşiğin aşıldığını ve TEI’nin havacılık motorlarında dünya süper ligine çıktığının somut bir göstergesi oldu.

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Türkiye’nin ilk yerli askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi - Resim: 4

Proje çerçevesinde Türkiye’de ilk kez turbofan motorları ile ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz ve art yakıcı tasarımı yapıldı.

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