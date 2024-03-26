Türkiye'nin ilk zaman müzesi kapılarını açtı
Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulunan Türkiye’nin ilk Zaman Müzesi, Roma dönemine kadar uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eser ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Kaynak: İHA
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2012 yılında merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille Şapeli’nde kurulan Zaman Müzesi’nde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser sergileniyor.
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Civarındaki mezarlıkla iç içe olan müze, zaman ile ilgili birçok eserle geçmişi günümüze taşıyor. Müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor.
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Ayrıca altın, gümüş köstekli cep saatleri, Roma dönemine ait arkeolojik güneş saati örneği gibi eserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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