Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı
BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir test uçuşunu daha başarıyla tamamladı.
Kaynak: DHA / İHA
Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA’nın son uçuş testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar KIZILELMA uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti.
Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.
