Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir test uçuşunu daha başarıyla tamamladı.

Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA’nın son uçuş testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

Bayraktar KIZILELMA uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi. 

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. 

