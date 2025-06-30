Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı: Kadınlar erkekleri 2'ye katladı
Türkiye İstatatistik Kurumu Mayıs 2025 işsizlik rakamlarını açıkladı TÜİK'in açıkladığı işsizlik verisine göre işsizlik oranı yüzde 8,4'e geriledi, istihdam edilenlerin sayısı 100 bin kişi artarak 32,5 milyona ulaştı. Genç nüfusta işsizlik yüzde 15,4, atıl işgücü oranı ise yüzde 31 olarak kaydedilirken işsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %11,9 olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %11,9 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,4 seviyesinde gerçekleşti
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %11,9 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3 iken kadınlarda %32,2 olarak gerçekleşti.