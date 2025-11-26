Türkiye'nin Kadın Cinayetleri haritası yayınlandı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde yayına giren “Yaşayan Harita”, Türkiye’de son 17 yıldır işlenen kadın cinayetlerini sayı olmaktan çıkarıp coğrafi bir noktaya ve tanıklığa dönüştürdü.
Sitenin ana haritasında, Türkiye’de kadın cinayetlerinin işlendiği alanlarda, yanıp sönen kırmızı noktalar yer aldı.
Sitede yer alan diğer bilgilere göre sadece bu yıl işlenen 410 cinayet, geçen yıla göre yüzde 7,5’lik bir artışa işaret etti.
Veriler, en yüksek riskin 25–34 yaş aralığında yoğunlaştığını, 222 yabancı uyruklu kadının öldürüldüğünü ve nefret cinayetlerinin toplam içindeki payının %0,62 olduğunu ortaya koydu.
Sayı bazında en yüksek cinayet İstanbul’da 902 vaka ile kaydedilirken, nüfusa oranla en yüksek riskin ise Iğdır’da görüldüğü tespit edildi.
