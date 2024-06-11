Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı
Sosyal medyaya düşen şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kocaeli'nde evde ve sokakta kadınları darp eden 2 kadın gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
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Şüphelilerin darbettiği mağdurları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.
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Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin B.K. ve G.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla ‘darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlardan gözaltına alınan B.K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
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